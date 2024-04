Motorista de app do DF desconfia de corrida e ajuda PRF a evitar golpe

Um motorista de aplicativo ajudou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a desmantelar um esquema de golpe em compra de celulares na região do Distrito Federal e Goiás. O caso ocorreu neste sábado (27/4).

O motorista de app aceitou uma corrida que tinha como objetivo entregar um iPhone 13 de Planaltina para Águas Lindas de Goiás. A corrida havia sido contratada pela pessoa que receberia o celular em Goiás.

No trajeto, ele recebeu uma mensagem de quem o contratou informando que, caso ele recebesse uma mensagem pedindo para retornar com o celular, que ignorasse. Ao suspeitar da transação, o condutor decidiu parar na unidade operacional da PRF, em Ceilândia, e relatou o ocorrido.

A PRF iniciou diligências e descobriu que a vendedora do celular havia sido vítima de um golpe. A mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência após se dar conta do golpe. Com a colaboração do motorista, os policiais orientaram a continuação da entrega do celular, enquanto acompanhavam discretamente.

Ao chegarem a Águas Lindas, os policiais identificaram o “cliente” como sendo um adolescente de 15 anos, integrante de um esquema criminoso coordenado por um homem de São Paulo. O jovem recebia os celulares adquiridos via golpe e os encaminhava via Correios em troca de uma quantia em dinheiro.

A PRF apreendeu o adolescente e o encaminhou ao Ciops de Águas Lindas de Goiás para registro do boletim de ocorrência. O celular foi restituído à proprietária.