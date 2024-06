Barroso diz que regular internet é “salvar a liberdade de expressão”

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira (3/6) que a regulação das campanhas eleitorais e da internet é importante para “salvar a liberdade de expressão”.

A fala de Barroso foi na cerimônia de posse da ministra Cármen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela assumiu o lugar que era ocupado por Alexandre de Moraes.

Barroso afirmou que vivemos um “momento delicado” por causa da desinformação e conteúdos fraudulentos. Ele defendeu o controle da internet e das bigtechs.

“O esforço que o mundo todo está fazendo de equacionar esse problema (desinformação) e regulá-lo adequadamente não é um esforço contra a liberdade de expressão, é um esforço para salvar a liberdade de expressão”, disse.

Sem citar diretamente as bigtechs, Barroso disse haver um “modelo de negócio que, para ganhar dinheiro, fomenta o ódio e ameaça jogar a humanidade em um abismo incivilizado”.

Presidente O presidente do STF afirmou que Cármen Lúcia terá um grande desafio à frente do tribunal porque as eleições municipais, a serem realizadas neste ano, envolvem um número muito grande de candidatos.

“A Justiça Eleitoral fica verdadeiramente sobrecarregada”, disse Barroso, que ainda qualificou a Cármen Lúcia como uma pessoa “experiente”.