Base da PM é atacada por moradores de favela do Rio de Janeiro após morte de jovem

Uma base da Polícia Militar foi atacada por moradores da comunidade Kelson’s, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após a morte de um jovem morador da localidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça dentro da favela, que seria um incêndio no ponto comunitário policial. Outras imagens mostram ainda moradores jogando pedras em viaturas que passavam pelo local. A revolta dos moradores da comunidade teria se dado após o jovem identificado como Alex Souza Araújo dos Santos, de 19 anos de idade, ter morrido após ser atingido por um disparo de arma de fogo que, segundo os moradores teria partido da PM. A polícia argumenta que foi recebida a tiros por traficante que comandam as bocas de fumo da comunidade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a morte do jovem e o ataque de moradores. O policiamento foi reforçado na favela após os episódios.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga