Base do governo no Congresso teme aprovação do PL da Anistia após derrotas no pacote Anti-STF

De acordo com a CNN, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizem que o texto poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de alguma forma. Aliados de Bolsonaro negam que a proposta possa beneficiar o ex-mandatário.

“Vamos buscar convencer os parlamentares de que não é razoável a CCJ votar uma matéria como essa, flagrantemente inconstitucional. Se abrirmos esse precedente, nós vamos rasgar a Constituição e dar o seguinte sinal para a população brasileira: você pode praticar crimes, pode invadir a sede dos Poderes, defender o fechamento do Congresso e intervenção militar, e está tudo bem. Pode tentar explodir o aeroporto de Brasília e, olha, você vai ser anistiado”, declarou o deputado.

A votação do projeto foi adiada após um pedido de vista, e sua retomada depende da realização de duas sessões deliberativas do plenário. Os governantes esperam que o governo Lula se mobilize para tentar impedir o avanço do PL da Anistia na Câmara.