BBB 2023: Primeira festa tem beijo entre três casais e climão

O BBB 2023 teve a primeira festa da edição e já ficou marcado pelo climão entre a cantora e o confinado Gabriel da Casa de Vidro, que já teve um affair com a artista fora do reality show.

Além do show da cantora internacional, também rolou beijo entre Key Alves e Gustavo. Os dois estavam grudados desde o início quando foram escolhidos pelo público. A jogadora de vôlei comentou que o colega tem muito potencial dentro da casa, mas que precisava se policiar enquanto estiver falando. Pouco depois, trocaram beijos na frente dos moradores e protagonizaram o primeiro carinho da edição.

Já Bruna Griphao fez questão de dizer não para Gabriel Vidraceiro enquanto Anitta estava no palco fazendo a apresentação. Ela já tinha dito que não tinha pretensão de beijar o rapaz, mas acabou cedendo o carinho na pista de dança.

Mas o “casal” da noite foi Fred Nicácio e Gabriel Santana. O médico já tinha demonstrado vontade de ficar com o ex-Chiquititas, mas ficou com receio porque o menino é bem mais jovem que ele. Entretanto, na festa, recebeu o beijo de Mosca, que retribuiu questionando sobre o marido do médico: “Qual o nome do seu esposo? Fábio? Quero conhecer ele”.

Ainda sobre Fred Nicácio, o Camarote, em conversa com Marvvila e Domitila, o médico revelou que foi expulso de casa pelos pais após descobrirem que ele era gay. “Quando meus pais me colocaram para fora de casa, eles [amigos] pagaram quentinha para mim. Eu dormia no chão na casa dos meus amigos para conseguir estudar, para não dormir em rodoviária”, disse.

