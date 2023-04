BBB 23: Alface revela dor na próstata antes de abandonar tratamento: ‘vou é ficar calvo’

Participante do BBB23, Ricardo Alface revelou que dores na próstata foram determinantes para ele parar um tratamento que fazia para enfrentar sua calvície. O relato foi feito na última sexta-feira (7).

Biomédico de formação, ele contou que foi ao médico em quatro oportunidades antes de decidir assumir a careca que lhe acompanha. “Uma para ver se eu poderia usar o remédio, outra para ver se estava tudo bem, outra pra reclamar da dor e depois para dizer que estava tudo bem depois de parar de tomar a medicação.”

Segundo Alface, o incômodo começou com dores na próstata. “E aí, por indicação do médico, parei de usar o remédio”, disse o brother, sem citar o medicamento. Ele contou, ainda, que sentia espasmos no órgão, que doía ao andar.

A testosterona é o principal hormônio sexual masculino e desempenha diferentes funções, como contribuir para o ganho de massa muscular e atuar na produção de espermatozoides.

No organismo, ela é convertida em DHT (di-hidrotestosterona), principal hormônio envolvido com a calvície em indivíduos geneticamente suscetíveis.

Além disso, o DHT também estimula o crescimento das células da próstata, o que é normal na adolescência. Mas, em homens mais velhos, contribui para a hiperplasia prostática benigna, um aumento da glândula que pode dificultar o fluxo de urina.