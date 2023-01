BBB 23: Bruna Griphao e Larissa brigam sério no quarto do Líder

A dupla Larissa e Bruna Griphao parece que não são mais uma dupla. Isso porque, após a Prova do Líder, as duas foram para o quarto tão esperado e, no cômodo, começaram a discutir por causa de visões diferentes sobre a jogada de alguns brothers e sisters no BBB 23.

As duas brigaram na frente de Fred, do Desimpedidos, e Gabriel, ex-ficante de Anitta. Bruna comentou que queria indicar Key Alves ao paredão junto com o Gustavo porque ouviu a jogadora de vôlei falando mal dela através do poder do cômodo.

Mas Larissa, a outra Líder, não gostou do comportamento da colega, já que as duas deveriam decidir juntas. “Eu fiquei sentida contigo. Quando eu quis botar eles no Paredão, você não quis. Agora você fica falando ‘eu vou botar’. É o que a gente decide, e a gente não decidiu ainda. Tô falando de boa, estava cedendo várias coisas pra você”, disse a educadora física.

Bruna, entretanto, Bruna não gostou do tom da colega e as duas iniciaram pequenas brigas a madrugada inteira, até que Larissa perdeu a paciência com a atriz e decidiu sair do quarto do Líder.