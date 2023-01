BBB 23: Conheça Lando Norris, piloto de F1 que teve caso com Key Alves

Em conversa com participantes do Big Brother Brasil 2023, Key Alves revelou já ter ficado com o britânico Lando Norris, da Fórmula 1. Piloto de 23 anos defende a McLaren e está confirmado no grid desta temporada da maior categoria do automobilismo mundial.

“Fiquei com um piloto, o Lando Norris, que foi para a Fórmula 1 agora. Eu não sabia falar nada de inglês e ele nada de português. Foi na mímica”, revelou a ‘sister’.

Jogadora de vôlei ainda contou que affair aconteceu durante o Grande Prêmio de São Paulo: “Foi na Fórmula 1 que teve lá em São Paulo. Todo ano tem e eu moro lá, daí eu sabia que ia ter e eu comecei a ver quem eram os pilotos que estariam lá”, admitiu Key.

Lando Norris

Considerado uma das maiores promessas da Fórmula 1, Lando Norris estreou na categoria em 2019, com 20 anos de idade, pela escuderia McLaren.

Ao todo, o britânico acumula uma pole position, seis pódios e nenhuma vitória na categoria. Em sua temporada de estreia, Norris desapontou as expectativas da equipe inglesa e somou apenas 49 pontos ao longo do ano.

Em 2022, Lando Norris teve uma temporada regular. O piloto somou 122 pontos nas 22 etapas e terminou em sétimo lugar na classificação geral. No Grande Prêmio de São Paulo, o piloto número 4 teve diversos problemas que culminaram no abandono da prova.

Na atual temporada, Lando segue na McLaren e será companheiro de equipe do australiano Oscar Piastri. A Fórmula 1 2023 estreia no dia 5 de março, no Grande Prêmio do Bahrein.