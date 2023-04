BBB 23: Marvvila recebe menos votos e é a 12ª eliminada

Marvvila foi a menos votada pelo público para permanecer na casa e é a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 23, nesta terça-feira (4). A sister se despediu da casa com 16,95% dos votos. Nesta semana, o público votou para manter as emparedadas no reality, a menos votada seria eliminada.

A pagodeira disputava lugar na casa com Larissa (23,04%); Domitila Barros (25,69%) e Amanda (34,32%). “Por que você não usou mais essa voz? Quem sai hoje é você, Marvvila”, questionou Tadeu Schmidt ao dar o resultado da votação.

Ao ouvir sobre a eliminação, Marvvila caiu no choro junto com os aliados da casa. “Experiência única”, diz ela o tempo todo. Logo depois, agradeceu a oportunidade: “Eu cheguei até aqui, estou muito grata”.

Antes de sair, ela cantou sua música e recebeu o abraço da casa.

No palco do programa, a pagodeira encontra com Tadeu Schmidt, conversou sobre sua passagem no programa e ganhou uma música especial cantada pelo apresentador.

“Aquela primeira vez que eu te perguntei as horas, você errou por um minuto”, começa Tadeu sobre Marvvila acertar as horas com frequência no programa.

Marvvila também ficou sabendo qual era o prêmio que ganhou no Jogo da Discórdia e avisou que indicaria Amanda para a berlinda. Por fim, Tadeu Schmidt cantou música feita especialmente para a pagodeira.