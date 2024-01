Chuva forte em São Paulo mata uma pessoa, causa alagamentos e deixa diversos bairros sem energia

A chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo no meio da tarde desta terça-feira, 9, deixou a cidade em estado caótico e causou a morte de pelo menos uma pessoa. Em Moema, na zona sul, um homem de 62 anos perdeu a vida após ser atingido por um cabo energizado. Uma árvore tombou sobre a rede elétrica, atingindo o carro em que ele estava. Mesmo diante dos pedidos para permanecer no veículo, o homem saiu e acabou eletrocutado. Uma mulher de 60 anos, também no carro, foi levada consciente ao Hospital do Servidor. Foi o segundo dia seguido de temporais e vendavais na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura emitiu o primeiro alerta para alagamentos às 16h50. Diversas vias da cidade ficaram intransitáveis. Cerca de 300 árvores foram derrubadas.

Na zona norte, próximo à Rodoviária do Tietê, uma estrutura metálica caiu do prédio do Arquivo Público do Estado, cortando a energia na região. Diversos baiorros ficaram sem luz. O vento atingiu velocidades superiores a 90 km/h no Aeroporto do Campo de Marte. Imagens do Vale do Anhangabaú mostram intensa ventania na região central, enquanto a Rua José Paulino, no Bom Retiro, ficou alagada. Árvores de grande porte caíram em diferentes áreas, como na Rua Abílio Soares, no Paraíso, e na Alameda dos Jamaris, em Moema. A Avenida 23 de Maio e a Avenida Celso Garcia ficaram intransitáveis.

Até as 18h, a Defesa Civil recebeu 132 chamados para quedas de árvores e um para desabamento/desmoronamento. O hangar da PM no Aeroporto Campo de Marte foi destelhado na Zona Norte. A estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 34,1°C no Mirante de Santana, Zona Norte, destacando a combinação de calor intenso com as chuvas. As autoridades alertam para a necessidade de precaução e acompanham de perto a situação em toda a capital paulista.