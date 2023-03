BBB 23: Salário baixo de Key Alves no vôlei é revelado por empresária

Enquanto Key Alves está no BBB 23 sendo alvo de várias confusões, do lado de fora do reality show, o salário que ela ganhava jogando vôlei, assustou os internautas, mostrando que há uma desvalorização no mundo do esporte feminino.

Em conversa à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a empresária da sister, Fernanda Paschoa, revelou que a jogadora ganhava um salário de R$ 1.500 com o vôlei e cerca de R$ 200 mil no OnlyFans.

Ela chegou ao Osasco ganhando R$ 1.500 (para a temporada de 2021/2022). Na temporada atual (2022/2023) teve aumento. Ela passou a ganhar R$ 3 mil”, contou. A empresária ainda revelou que o clube estava colocando pressão na jogadora porque Key realizava várias publicidades após entrar na plataforma de conteúdo adulto.

Que Key Alves sofria pressão do clube por não conseguir se dedicar totalmente aos treinos. “O pessoal do clube chegou a me falar que ela estava gravando muito (para publicidade) e que às vezes chegava cansada para treinar. Eu conversei com eles: “Concordam que a balança é desigual? A menina sustenta a família. O pai era caminhoneiro. Ela os tirou da vida difícil. Concordam que eu não posso falar para ela viver só com R$ 3.000?”, questionou.