BBB 24: Bahia comemora triunfo de Davi, campeão do reality show

1 de 1 Bahia comemora título de Davi – Metrópoles – Foto: ReproduçãoApós triunfo contra o Fluminense, o Bahia comemorou outra conquista na madrugada desta quarta-feira (17/4). O Tricolor de Aço fez um post nas redes sociais para parabenizar Davi, o grande campeão do Big Brother Brasil 2024.

Nas redes sociais, o clube relembrou a passagem de Davi pelas categorias de base do Bahia: “Ele tentou ser um #PiveteDeAço alguns anos atrás. Não rolou. Mas hoje verá que, na saída da Fonte, a Nação Tricolor vibrou com seu triunfo no BBB! Parabéns, Davi! O menino de Cajacity venceu, papá!”

Confira o vídeo:

