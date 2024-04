BBB 24: com top 5 formado, enquete aponta Davi como favorito ao prêmio

Lucas Buda foi eliminado no 19º Paredão do BBB 24. O brother saiu com 64,69% dos votos e deixou a disputa pelo prêmio milionário. Após a saída do capoeirista, restaram apenas integrantes do grupo Fadas.

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus seguem competindo para ver quem será o campeão da edição. De acordo com a enquete do Uol, às 23h30 desta terça-feira (9/4), Davi liderava a preferência do público e aparece como possível campeão do reality show.

O brother somava 48,17% das intenções de voto, contra 40,34% de Matteus.

Davi no BBB 24

Davi: Videogame, um celular, 5 mil reais em eletrodomésticos, 5 mil reais em delivery e 20 mil reais em dinheiro

Sincerão acaba com bate-boca entre Davi e Bia no BBBB24

Sincerão acaba com bate-boca entre Davi e Bia no BBBB24

Quem tem boas chances de fechar a final do BBB 24 com os dois é Isabelle, que tem 9,24% da intenção de votos. Por outro lado, as brigas parecem não ter caído nada bem para Beatriz e Alane, que agora estão na quarta e quinta posição do ranking, respectivamente.

