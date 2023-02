Jaques Wagner: “Governo não vai quebrar autonomia do BC nem tirar Campos Neto”

Roberto Campos Neto pode dormir tranquilo, ao menos por enquanto. O líder do governo no Senado e um dos petistas mais ouvidos por Lula, Jaques Wagner afirma que não há intenção do presidente em enviar qualquer proposta para o Congresso que altere a independência do Banco Central nem em articular a derrubada do presidente do banco, Roberto Campos Neto.

“O governo não vai quebrar a autonomia do Banco Central nem vai tomar o mandato do Campos Neto. Isso não está nos planos”, afirmou.

Em conversa com a coluna, Wagner disse que o momento é de pacificação e de diálogo entre o governo e Campos Neto:

“O melhor é os dois lados, governo e o presidente do BC, conversarem e se acertarem. O Brasil é que tem a ganhar com isso”.

A declaração de Wagner é uma resposta ao aceno de paz feito por Roberto Campos Neto, que nos últimos dias vez dando declarações conciliatórias em relação a Lula e sinalizações de que o Banco Central também estaria alinhado à missão social do governo petista.

“O Banco Central não gosta de juros altos. Óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo. Então, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com o bem-estar social. Mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada”, afirmou Campos Neto no programa Roda Viva, na segunda-feira (13/2), sem dar nenhum detalhe de que maneira ele expressou toda essa preocupação social nos últimos quatro anos.