BBB 24: enquete aponta favorito ao prêmio após definição do top 10

Leidy Elin foi a sister eliminada no paredão dessa terça-feira (27/3). Com a saída da trancista, o jogo pode contar com reviravoltas, pois o top 10 de participantes foi definido, acirrando a disputa pelo prêmio milionário.

Com a eliminação de Leidy Elin, de acordo com a enquete feita pelo Uol, o público já tem um participante favorito a vencer o BBB 24. Confira quem são os favoritos do público para vencer o programa e vote na enquete.

Com 40,61%, Fernanda lidera o ranking da enquete para vencer o BBB 24, seguida de perto por Davi, com 39,41%. O menos cotado para vencer o programa é Lucas Henrique.

Leidy Elin é eliminada do BBB 24 Leidy Elin foi eliminada do BBB 24 nesta terça-feira (27/3) após um Paredão quádruplo. A participante recebeu 88,33% dos votos do público para sair do reality show, enquanto Davi recebeu 6,76% de votos, MC Bin Laden 3.84% e Matteus obteve 1.07%.

No reality show, a trancista viveu uma rivalidade com Davi e chegou a passar do ponto, jogando as roupas do adversário na piscina. Esse foi um dos fatores que pesaram na decisão do público para eliminar a sister.

