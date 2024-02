BBB 24: enquete aponta que brother deixará a casa com alta rejeição

Reprodução

1 de 1 Foto colorida da logo do Big Brother Brasil – Metrópoles – Foto: ReproduçãoDavi, Isabelle e Marcus Vinícius estão nas disputa pela permanência na casa do BBB 24. Os três estão no Paredão, que foi formado nesse domingo (11/2). O resultado sai nesta terça-feira (13/2).

Para saber quem será eliminado do BBB 24, você pode acompanhar as enquetes disponíveis. Clique aqui para votar e ver a parcial.

Davi pensa em desistir do BBB 24 Indicado ao paredão pelo líder, Davi chegou a pensar a desistir do programa na manhã deste domingo (11).

Davi segue como um dos favoritos a vencer o BBB 24 O domingo (11/2) começou angustiante para Davi Brito no BBB24. Isso porque o brother ameaçou apertar o botão e desistir do reality show. O motorista de aplicativo chegou a chorar enquanto olhava fixamente para o relógio que, naquele momento, estava vermelho.

No entanto, após conversar com Boninho, diretor do programa, Davi “desistiu de desistir” e seguirá na disputa pelo prêmio de R$ 3 milhões.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?