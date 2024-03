BBB 24: enquete aponta quem será eliminado após expulsão de Wanessa

Reprodução

1 de 1 Foto colorida da logo do Big Brother Brasil – Metrópoles – Foto: ReproduçãoMais um Paredão formado no BBB 24 e, desta vez, Michel, Davi e Alane estão na berlinda. O resultado será divulgado nesta terça-feira (5/2), durante a programação ao vivo.

O Paredão promete surpreender com o seu resultado, já que a opinião do público mudou após a expulsão de Wanessa Camargo do reality show por agressão contra Davi Brito, no sábado (2/3).

Para saber quem será eliminado do BBB 24, você pode acompanhar as enquetes disponíveis. Clique aqui para votar e ver a parcial.

Alguns participantes se envolveram em polêmicas e acabaram rejeitados pelo público, outros enfrentaram fortes participantes no paredão e se despediram do confinamento com grande número de votos Reprodução/TV Globo

Karol Conká bateu o recorde de rejeição da história do Big Brother Brasil. Na 21ª edição, a rapper perdeu o 4º Paredão contra Gil e Arthur com 99,17% dos votos do público Reprodução/Instagram

Nego Di Reprodução/Instagram

3. Uma das maiores rejeições do BBB foi a da Aline, na edição 5, com 95% dos votos. A ex-sister deixou a casa mais vigiada do país sob acusações por repassar informações de um grupo para o outro dentro do reality

4. A eliminação de Patrícia Leitte do BBB18 é uma das mais lembradas no programa. Com 94,26% dos votos, a cearense deixou a disputa depois de ter sido indicada à berlinda por Gleici Damasceno após a campeã da temporada voltar de um paredão fake Reprodução/Instagram

5. O maior índice de rejeição do BBB7 foi do ex-participante Felipe Cobra. No paredão, ele saiu com 93% dos votos Reprodução/TV Globo

6. Depois de Patrícia Leitte, a segunda maior rejeição do BBB18 foi da jornalista Nayara de Deus. A ex-sister saiu com 92,69% dos votos. Ela não agradou ao público por ser vista como fofoqueira Reprodução/TV Globo

7. O médico Rogério Padovan, conhecido como vilão na edição 5, deixou o programa com 92% dos votos no paredão Reprodução/Instagram

8. Atrás de Rogério, vem o projetista de iluminação Rafael. O ex-participante do BBB12 foi o sétimo eliminado da temporada com 92% dos votos Reprodução/TV Globo

9. O participante Airton deixou o BBB7 com 91% dos votos. O brother tinha sido eliminado uma vez, mas voltou ao jogo pelo próprio desejo do público, que também o tirou na segunda chance em Paredão contra Diego Alemão, campeão da temporada Reprodução/TV Globo

10. Chamada de “bruxinha”, Ana Paula deixou o confinamento do BBB18, no terceiro paredão, com 89,85% dos votos, um dos recordes de rejeição em uma berlinda formada por três competidores Reprodução/Instagram

Como foi formado o Paredão? A formação do Paredão já começou com Davi na berlinda, após atender o Big Fone. O participante teve a chance de puxar alguém para a eliminação, e decidiu levar Yasmin Brunet para a disputa pela preferência do público.

Lucas Henrique, Líder da semana, votou em Michel para ir direto ao Paredão. O participante não poderá disputar a prova Bate e Volta. Com seis votos, sendo de Giovanna Pitel com peso dois por arrematar o Poder Coringa, a casa escolheu Alane para a berlinda.

Na prova Bate e Volta, Yasmin levou a melhor e poderá ficar na casa mais vigiada do Brasil por mais uma semana.

Veja quem votou em quem:

Lucas Henrique (Líder): Michel Davi: Yasmin Giovanna: Alane Alane: Yasmin Michel: Bin Laden Fernanda: Alane Matteus: Yasmin Raquele: Bin Laden Isabelle: Bin Laden Yasmin: Alane Bin Laden: Alane Pitel: Alane (voto com peso dois) Leidy Elin: Bin Laden Beatriz: Bin Laden