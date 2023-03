Em entrevista exclusiva, Cara de Sapato fala sobre eliminação do BBB23: “Dói demais”

Após ser eliminado do BBB23 acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, Cara de Sapato concedeu entrevista exclusiva à coluna LeoDias nesta terça-feira (21/3) e abriu o jogo sobre os acontecimentos da última semana, sua passagem pelo reality, a amizade com a Amanda Meireles e os planos para o futuro.

“Inicialmente uma frustração muito grande, um desespero e um questionamento interno porque eu não estava conseguindo absorver e entender tudo o que estava acontecendo. É uma pressão muito grande em cima da gente. E agora eu estou tentando parar, refletir e esfriar minha cabeça, porque quando estamos com a cabeça fria conseguimos enxergar tudo com mais clareza”, declarou o lutador.

“Dói demais ter sido dessa forma, não era algo que estava planejando. Os julgamentos e tudo que envolve a situação machuca muito, mas eu estou tentando de fato absorver tudo da melhor forma possível para que isso de alguma forma venha a somar”, desabafou Cara de Sapato.

Questionado sobre quando irá depor para o inquérito que investiga o caso de importunação sexual, o atleta disse: “estou esperando só meu advogado me dizer a data. Estou delegando, e deixando para os responsáveis e assim que ele me dizer, vocês ficarão sabendo também, mas será muito em breve”.

Sobre sua passagem pelo reality show, o atleta afirma que apesar da saída conturbada, sua participação lhe trouxe muito aprendizado.

“Bom, com um final conturbado mas sem dúvida nenhuma um momento de aprendizado, amadurecimento, reflexões e desconstruções, onde eu pude viver com pessoas incríveis, pude criar laços que eu tenho certeza que eu vou levar pra toda minha vida, como eu mesmo falei no caso da Amadinha que é uma pessoa que eu nunca vou esquecer, aquela mão amiga que eu tive. Então eu acho que apesar dos percalços e dos momentos de dificuldade a gente tem que tirar todo o lado positivo que teve lá dentro, nesse caso as relações, as experiências e o amadurecimento”, disse.

RepescagemApós o programa anunciar que dois ex-participantes desta edição do programa retornarão para a casa mais vigiada do Brasil, fãs do atleta passaram a fazer campanha nas redes sociais pedindo que ele tivesse uma nova oportunidade.

“Eu fico extremamente feliz em ver as pessoas me querendo lá de novo e, de certa forma, quererem me dar uma segunda chance. Eu sempre falei que a gente tem que perdoar para ser perdoado, sempre fui a favor de perdoar aqueles que nos ofendem e de pedir perdão nos momentos que devemos pedir. Isso é de fato como uma segunda chance, seria realmente incrível”, contou o lutador.

Ship com a AmandaAinda durante a entrevista, nossa reportagem perguntou à Antônio o que ele achou do ship [torcida para formar um casal] que os internautas criaram com ele e a Amanda.

“Eu acho que o que existe entre eu e a Amandinha é algo muito genuíno. Ela é uma pessoa com quem eu criei um afeto, um carinho e um respeito muito grande, é algo muito mais de alma, e isso fala muito mais alto no meu coração. Como vocês podem ter visto, eu sou um cara muito coração e a amizade, o respeito e a admiração que eu criei por ela vão muito mais além”, revelou.

“Quero que as pessoas saibam que é uma relação de amizade, mas uma amizade muito forte. Eu amo demais essa garota e estou aqui torcendo com toda a minha alma para que ela possa ganhar. Fico muito triste quando ela está triste e me alegro muito quando ela está alegre. Então realmente é uma conexão de alma e de amizade que vai muito além do que apenas um beijo ou algo carnal”, completou.

Durante o programa, Amanda esteve sempre ao lado de Cara de Sapato, desde o primeiro dia, e em diversos momentos o ajudou em suas crises de ansiedade e pânico. Para o lutador, o apoio da colega de confinamento foi de extrema importância para permanecer no programa.

“Foi como eu falei para ela, eu fui muito sortudo de ter uma pessoa que nem ela do meu lado. Sem ela, talvez eu teria até desistido. Amandinha foi uma pessoa que realmente me deu a mão e mesmo quando eu saí, falou para que as pessoas me dessem a mão aqui fora e me ajudassem nesse momento. Como eu já disse, tenho mil motivos para elogiar a Amandinha, enaltecer seu caráter e a pessoa que ela é, inclusive já falei com a Dona Regiane, a mãe dela, agradecendo pela filha incrível que ela criou e por todo suporte que ela me deu lá dentro e aqui fora também. Quando ela sair, fé em Deus como vencedora, vou mais uma vez agradecer por ter sido meu porto seguro lá dentro”, contou.

“Essas questões das crises é algo que me pega muito, e sabia que ia ser um grande desafio, e ela tornou tudo mais tranquilo do que seria se tivesse lá sozinho, isso é uma coisa muito genuína e eu sei do coração que ela tem e da bondade que tem nela. Muito obrigado Amandinha!”, completou.

Planos para o futuroAgora fora do reality, o atleta deseja voltar aos ringues para fazer o que mais ama, lutar. Mas garante que pretende seguir com outros projetos paralelos.

“Agora está sendo muito difícil pensar em outra carreira. Mas o que eu posso dizer, é que eu amo muito lutar, eu faço de fato com amor, me dedico muito porque me sinto realizado. Lutando e competindo foi onde eu encontrei meu lugar de cura na vida, eu me descobri no esporte, então a luta fala muito alto no meu coração, acho que ainda tenho muita lenha para queimar. Mas isso também não impede que outras coisas aconteçam em paralelo, e é o que eu quero, eu gosto de produzir, sou hiperativo. Tem muitas coisas que quero levar para frente do que aprendi lá dentro da casa”, finalizou Cara de Sapato.

