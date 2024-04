BBB 24: enquete mostra quem sai entre Alane, Lucas Buda e Isabelle

O 19º Paredão do BBB 24 foi formado na madrugada desta segunda-feira (8/4). Alane Dias, Lucas “Buda” Henrique e Isabelle Nogueira disputam a preferência do público na berlinda desta semana, que terá seu resultado revelado nesta terça-feira (9/4).

Com o programa quase chegando ao fim, sendo o último episódio em 16 de abril, os ânimos para saber quem será o grande vencedor da temporada ficam cada vez mais exaltados. As enquetes são uma boa forma de antecipar o eliminado da semana.

Neste Paredão, a enquete do UOL indica a eliminação de Lucas — último integrante do grupo Gnomo — com 61,48% dos votos, até a publicação desta matéria. Alane aparece em seguida, com 32,94%, e Isabelle fica com apenas 5,58% da preferência popular.

Clique aqui para votar na enquete!

Como o Paredão foi formado? A formação do 19º Paredão começou com Alane novamente na berlinda, após perder a primeira fase da Prova do Líder. A sister acabou de se salvar da berlinda com Davi Brito e Giovanna Lima, eliminada do programa com 75% dos votos.

Novo Líder, Davi indicou Lucas “Buda” Henrique para o Paredão, enquanto a casa votou em Isabelle para completar o trio de emparedados.

Veja quem votou em quem:

Davi (Líder da semana): Lucas Buda Alane: Isabelle Matteus: Isabelle Beatriz: Isabelle Isabelle: Matteus Lucas Buda: Matteus