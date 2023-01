BBB23: veja a lista de 7 famosos que Key Alves revelou ter ficado

Jogador de futebol, ex-BBB, cantor, piloto e ator. A lista de famosos que Key Alves já se relacionou não para de crescer. Confinada no BBB23, a atleta divulgou a identidade de alguns de seus ex-ficantes. A última revelação foi na noite de sábado (28/1), enquanto brincava de “Eu Nunca” e bebia com os brothers na área externa da casa. A coluna LeoDias listou os nomes que já foram citados por Key durante o reality.

Rodrigo-Mussi-Acidente-Irmão

Rodrigo Mussi Reprodução/Instagram

Cantor João Gomes

João GomesReprodução

Lando Norris McLaren

Lando Norris Dan Istitene – Formula 1/Formula 1 via Getty Images

murilo-cezar

Murilo CezarSBT/Reprodução

Gustavo Mioto

Gustavo Mioto

Xamã (Reprodução: Instagram)

XamãReprodução/ Instagram

Key Alves, BBB 23

Key está no BBB 23Reprodução/ TV Globo

Rodrigo Mussi: nos primeiros dias do jogo, Key Alves contou que esteve com o ex-BBB antes do acidente que ele sofreu, e chegou a mostrar uma tatuagem que fez em homenagem a Mussi. No punho, a atleta tatuou o sobrenome do influenciador e uma cruz.

João Gomes: em conversa com Domitila no quarto oceano, a jogadora de vôlei contou ter ficado com o cantor João Gomes e que ele dormiu em seu apartamento.

Lando Norris: em outro momento, a sister revelou que também já ficou com o piloto britânico e declarou que a diferença no idioma não dificultou. “Eu já fiquei com uns carinhas internacionais. Fiquei com um piloto, o Lando Norris. Eu não sabia falar nada de inglês e ele nada de português”, disse.

Murilo Cezar: Key declarou ser apaixonada pelo ator do SBT e contou que eles se conheceram no Ceará durante uma festa de Ano-Novo.

Joaquin Píquerez: em bate-papo com Fred, a atleta contou que também já pegou o lateral do Palmeiras.

Gustavo Mioto: durante a brincadeira do “Eu Nunca”, Key disse que o cantor sertanejo está no seu Top 3 e revelou que pegaria novamente. Após a revelação, o artista tuitou: “Loucura… Só queria ficar quieto aqui”.

Xamã: ainda no decorrer da brincadeira na área externa da casa, na noite de sábado (28/1), ela contou que Xamã também está em seu Top 3 de famosos que já beijou e que tem interesse em ficar de novo.

