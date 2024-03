Fani afirma que vai ficar “uma semana usando” a camisa do Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu fez história no último domingo (17/3) e foi à final do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco da Gama. Natural do município do Rio de Janeiro, a ex-BBB Fani comemorou muito a vitória da equipe e se empolgou ao afirmar que vai utilizar o uniforme da equipe por uma semana.

“Quero que ganhe do Flamengo. Isso vai ser lindo para a cidade, para a autoestima, para tudo. Nossa Senhora, eu nem sei.. Vou comprar a camisa do Nova Iguaçu, vou ficar andando uma semana. Para tudo quanto é lugar com a camisa do Nova Iguaçu, só para tirar uma onda. U-hu, Nova Iguaçu”, disse a influencer, ao Extra, relembrando o seu bordão no reality da Globo.

Fani Pacheco teve Covid-19 duas vezes apenas no ano passado

Fani Pacheco, do BBB7, marcou sua passagem pelo reality ao protagonizar um triângulo amoroso com Diego Alemão e Íris Stefanelli. Ao enfrentar Alemão no paredão, Fani saiu com 89% dos votos Reprodução do Instagram

Alemão e Fani, no BBB7 Reprodução/TV Globo

A Laranja Mecânica foi ao mata-mata do Cariocão com a segunda melhor campanha do torneio, atrás somente do Flamengo, e se classificou para final após vencer o Vasco nas semis. Os jogos da decisão contra o Rubro-Negro estão marcados para os dias 31 de março e 7 de abril.

Fani esteve no BBB 7 e ficou muito marcada por conta do trisal que formou com Iris Stefanelli e Alemão, vencedor daquela edição. A carioca foi a 10ª eliminada do reality show.