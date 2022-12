Cotada para o BBB23, influencer tira cabelo rosa e aumenta especulação

A influenciadora digital Dora Figueiredo abandonou uma de suas marcas registradas, o cabelo rosa, e o tingiu de loiro, com mechas escuras. Esta seria uma notícia qualquer se não fosse o fato de que ela está cotadíssima para o BBB23 e pode ter mudado o visual prevendo os três meses de confinamento.

“Atenção: nevou por aqui”, escreveu Dora ao publicar fotos do cabelo novo. No Twitter, amigos e seguidores especularam o motivo da troca de visual.

Dora Figueiredo (Divulgação)

“Mechas com fundo escuro para conseguir deixar crescer sem precisar retocar. Entendi”, provocou uma seguidora. “Sempre bom, né”, despistou Dora.

“O hair perfeito para o BBB, já que não exige muita manutenção e a raiz já está preta”, suspeitou o roteirista Rodolpho Rodrigo, ex-Globo.

Misteriosa, ela limitou-se a dizer que “cansou” do cabelo rosa, mas apagou o tweet com as fotos dos novos fios após o aumento das especulações para o BBB.