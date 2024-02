BBB 24: mãe de Davi alfineta nora por relação do brother com Isabelle

Elisângela Brito, mãe de Davi, brother do BBB 24, voltou a causar polêmica nas redes sociais, nesta terça-feira (20/2), ao comentar sobre a relação do filho com Isabelle, participante do reality show. Vale lembrar que ele é casado, e internautas tecem críticas a sua relação com a cunhã.

Em um vídeo publicado no Instagram, Elisângela alfineta Mani Reggo, esposa do brother, e diz que estaria preocupada se fosse a companheira de Davi, já que Isabelle é muito bonita.

Veja:

“Eu ouvindo e vendo isso [relação de Davi e Isabelle], Davi tem sido forte. Davi e Isabelle tem uma amizade linda…”, diz.

A mãe do participante ainda cita: “Vamos orar por Davi para sustentar Davi, viu, porque Isabelle é muito bonita. Mani, coitadinha, deve estar sofrendo, porque eu estaria arrancando meus cabelos (risos).”

“Mani, calma, calabreso! Vai orar, calabreso, que o negócio tá sério”, finaliza Elisângela. Nos comentários, seguidores criticaram o posicionamento da mãe de Davi e afirmaram que o tema pode prejudicar o jogo do brother.

A aproximação de Davi e Isabelle no BBB 24 vem gerando discussões fora do reality da Globo. Nos últimos dias, uma suposta tentativa de beijo e carinhos da sister na cabeça do baiano viraram assunto na web.

Davi – Isabelle

Davi e Isabelle são favoritos no BBB Reprodução

Davi-Mani-Reggo-BBB

Esposa de Davi reage após aproximação do brother com Isabelle Reprodução/Instagram

Davi Brito, Elisângela e Mani Reggo

Davi, a mãe dele, Elisângela, e a esposa, Mani Reggo Reprodução/ Instagram