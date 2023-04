Preta Gil projeta futuro e convida Domitila para gravar música

Preta Gil e Domitila se encontraram nesta quinta-feira (27/4) em um aeroporto e divertiram os fãs e seguidores nas redes sociais. A ex-BBB compartilhou o encontro com a cantora. “Vamos emanar muita good vibes e energia positiva para a Preta, amores. Muito amor envolvido”, escreveu na legenda.

A participante do BBB23 começou a cantar uma música que fez sucesso no reality na gravação e Preta questionou sobre uma possível carreira de cantora da Miss. A modelo confirmou: “Pretendo investir na carreira de cantora. Será que dá futuro?”, perguntou. Logo de cara, a cantora propôs um feat para Domitila, que se animou com a ideia. “Está gravado, vai rolar feat com a Preta”, brincou.

Preta Gil revelou, ainda, que estava na torcida por Domi no BBB23. “Estava falando pra ela aqui, que eu torci por ela. Esse ano eu não fiquei postando nada de Big Brother por motivos que vocês já sabem, mas minha torcida era por ela”, disse.