BBB23: 5 posições sexuais para testar embaixo do edredom

Quer se inspirar no BBB 23 e fantasiar que está em um confinamento com o crush? Veja posições para transar embaixo do edredom 14/01/2023 2:00, atualizado 13/01/2023 16:50

Getty Images

O BBB 23 começa oficialmente nesta segunda-feira (16/1). Um dos momentos do reality show mais aguardados pelo público é, sem dúvidas, a pegação. Em toda edição, pelo menos um casal de confinados movimenta o edredom e causa burburinho na internet. Se você é fã de Big Brother Brasil, que tal tentar reproduzir um “sexo escondidinho” embaixo dos lençóis?

Seja para transar discretamente quando outras pessoas estiverem no mesmo quarto, seja para fantasiar que está em um confinamento com o crush e o Brasil todo está assistindo à movimentação, o sexo embaixo do edredom é sempre bem-vindo.

Vai tentar? Confira cinco posições sexuais para transar embaixo dos lençóis:

Papai-e-mamãe

A “mãe” das posições, e uma das mais instintivas na hora de transar, a Papai e Mamãe (ou Mamãe e Mamãe e Papai e Papai) é uma boa pedida para debaixo do edredom Arte Metrópoles

Conchinha

A conchinha também é ideal para as cobertas, já que, além de ser deitada, favorece tanto a penetração quanto a masturbaçãoArte Metrópoles

O-grande-X

Ainda que um pouco mais elaborada, a posição chamada de “o grande x” também é uma boa opção para não fazer tanto volume no cobertorArte Metrópoles

A-união-do-carangueijo

Conhecida como “a união do caranguejo”, a posição em que os dois ficam deitados de barriga para cima, um em cima do outro, também pode ser aproveitada para penetração e masturbação (ou os dois juntos)Arte Metrópoles

Papai-e-mamãe-de-costas

Na lista das queridinhas, existe também a variação da Papai e Mamãe com as duas pessoas de barriga para baixo. Se feita sem tanto apoio das mãos no colchão, ela favorece aquele beijo no cangote durante o sexoArte Metrópoles

Mais lidas