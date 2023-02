Você sabe se é cisgênero? Entenda termo que confundiu Paula, do BBB23

“O que é cis? Sou isso?”. Esse foi o questionamento de Paula, participante do BBB23, durante uma conversa no quarto Fundo do Mar. Ao ouvir o termo cisgênero, a sister perguntou do que se tratava.

Fred Nicácio, então, explicou para a colega: “Cisgênero é a pessoa que se entende com o seu próprio corpo… Eu sou um homem cisgênero homossexual, entendeu?”. Marvvila exemplificou também que ela era uma mulher cis heterossexual. “Então eu também sou isso?”, perguntou, e logo a informação foi confirmada.

Afinal, o que é cis?Cis é um termo dentro do universo da identidade de gênero, que é diferente de orientação sexual. O prefixo cis tem origem etimológica no latim, e significa “ao lado de”. Ou seja, como explicou Nicácio, cisgêneros se identificam com o gênero com o qual nasceram. Os transgêneros, por sua vez, se identificam com o gênero oposto ao qual nasceram.

Enquanto isso, existem também os não binários, que são as pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros impostos dentro da binariedade (feminino e masculino) e encaram a questão de forma fluida, utilizando, muitas vezes, os pronomes neutros.