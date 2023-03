BBB23: Alface, Domitila, Cézar e Larissa estão no 9º Paredão

Alface, Domitila, Cézar e Larissa estão no 9º Paredão do BBB23. A formação desta semana começou na dinâmica do Quarto Branco. Ao perder a prova de resistência, Domitila foi direto para o berlinda enquanto Fred ganhou um carro.

Já neste domingo (12/3), os anjos da semana, Cézar Black e Larissa, deram o pontapé na dinâmica, imunizando Aline Wirley. Em seguida, o Líder, Guimê, mandou Cézar para o Paredão.

Para a votação da casa, o apresentador Tadeu Schmidt dividiu os participantes em dois grupos de seis pessoas, por meio de um sorteio. Os brothers e sisters só puderam votar em componentes do outro do qual não faziam parte. Larissa, Cara de Sapato, Bruna Griphao, Ricardo, Gabriel e Fred ficaram no grupo Azul; Sarah, Marvvila, Domitila, Aline, Cézar e Amanda, no Laranja.

De cada uma das equipes, saiu um emparedado: Larissa foi indicada pelos participantes do Laranja e Marvvila pelos brothers do Azul.

A dona do Poder Curinga da semana, Aline, escolheu qual dos emparedados poderia dar um contragolpe e indicou Larissa. A sister, por sua vez, puxou Ricardo Alface.

Na Prova Bate-Volta, Marvvila levou a melhor e escapou do Paredão.

