Lincoln Lau acusa Gabi Martins de agressão após vazamento de prints

A exposição pública da intimidade do ex-casal Gabi Martins, 26 anos, e Lincoln Lau, 33, não acabou. Após a cantora e ex-BBB divulgar prints que comprovariam uma traição do gamer, ele também se manifestou pelas redes sociais.

Em um vídeo, postado nos Stories, Lincoln diz que foi agredido por Gabi Martins e que estaria enfrentando uma forte depressão.

“Por que ela não não fala que me agrediu três vezes durante as discussões? Que me xingou de todos os nomes possíveis? Eu nunca xinguei ela, nunca toquei nela”, falou Lincoln Lau.

Gabi Martins e Lincoln Lau

Também pela rede social, Lincoln postou um texto.

“Nenhum fofoqueiro está interessado na verdade, as pessoas querem ver o circo pegar fogo e contar a versão que venda mais, para estender esse assunto e extrair o máximo lucro. Minha consciência está tranquila, tenho equilíbrio e sanidade para não sair por aí falando tudo o que eu poderia dizer”, diz um trecho.

Como a coluna LeoDias revelou com exclusividade nessa sexta-feira (17/3), o namoro de Gabi Martins e Lincoln Lau chegou ao fim devido à uma infidelidade do gamer.