Breno Lima estreia na Central Gospel Music com medley de clássicos da Harpa Cristã no single “Do Fundo da Alma”

Contratado pela Central Gospel Music em maio deste ano, após o pastor Silas Malafaia ver uma de suas apresentações, o cantor Breno Lima faz sua estreia na gravadora lançando o single “Do Fundo da Alma”, nesta sexta-feira (22), em todas as plataformas digitais.

Com produção musical de Sérgio Assunção, que assina trabalhos de nomes como Eyshila, Rose Nascimento e Cleyde Jane, “Do Fundo da Alma” é um medley que reúne seis hinos clássicos da Harpa Cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil que foi lançado em 1922.

Os hinos em questão são “O Rei Está Voltando (547)”, “O Exilado (36)”, “Deus Velará Por Ti (04)”, “A Mensagem da Cruz (291)”, “Oh! Jesus me Ama (169)” e “Porque Ele Vive (545)”.

– Desde muito pequeno fui ensinado a cantar e a ouvir os hinos da Harpa Cristã nos cultos domésticos e na igreja onde cresci. Desde que ouvi a história dos compositores, fiquei encantado e o hino “Porque Ele Vive” passou a ser o meu favorito. Lançar esse projeto pela Central Gospel Music é a A realização de um sonho e o cumprimento das pessoas de Deus na minha vida. 4. Os hinos foram selecionados com ajuda do Espírito Santo, sem contar na letra que toca profundamente os corações e marcaram minha trajetória na Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), com o pastor Silas Malafaia – comenta Breno.

Além dos hinos da Harpa Cristã, Breno Lima tem os cantores Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho e Ozeias de Paula como suas principais referências musicais. Envolvido com a música desde a infância e contando com o apoio dos pais, ele é casado com Rayane do Nascimento e pai do pequeno Bernardo. Multi instrumentista, ele toca violão, guitarra, teclado, bateria, baixo e violino.

– Meu coração está aquecido de felicidade. Deus me proporcionou a realização de um sonho que julgava ser impossível, mas os sonhos de Deus vão além do nosso. Quero deixar isso para as próximas gerações e meus planos são poder gravar canções que toquem as vidas pelo Brasil e pelo mundo – finaliza o cantor.

A Central Gospel Music lançou o videoclipe de “Do Fundo da Alma” em seu canal no YouTube. A direção de vídeo é de Felipe Arcanjo, da Miracle Studios.

Ouça o single “Do Fundo da Alma”, de Breno Lima, nas plataformas digitais: https://onerpm.link/fundodaalma

Assista ao clipe de “Do Fundo da Alma”, de Breno Lima, no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U7jA29MMUkc