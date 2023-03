BBB23. Mãe reclama da postura de Marvvila: “Tem que se posicionar”

Marvvila pertence ao grupo do Quarto Fundo do Mar do BBB23, mas é considerada, pelas redes sociais, como planta por não participar de muitos conflitos. Cláudia Bonfim, mãe da artista, explicou que sempre criou os filhos na igreja e que falava para ela sair de perto dos conflitos, mas que não apoia a postusta da filha no reality show.

“Eu criei meus filhos na igreja. Sempre dizia para eles: ‘Se alguém arrumar briga, não enfrentem. Saiam de perto, falem comigo, mas não se envolvam em confusões’. Pensei que a Marvvila tivesse mudado com os anos, mas, assistindo ao programa, percebi que carregou esses ensinamentos”, explicou a matriarca, em entrevista ao Notícias da TV.

Marvvila BBB23 1

O programa apresentou queda de comentários nas redes sociaisFoto: Globo/Reprodução

Print de clipe de Marvvila

Marvvila Reprodução/Youtube

Marvvila-música-Kevin-O-Chris

Mesmo confinada no BBB23, Marvvila não deixou o seu público na mão. Nesta sexta-feira (20/1), a cantora vai lançar Maliciosa, uma música que se encaixa no funk pagode e ainda tem parceria com Kevin O ChrisEllyza Oliveira

Foto da cantora Marvvila

Marvvila

Marvvila-Arthur-Aguiar-Nome-Artístico

Marvvila revela que dica de Arthur Aguiar a fez definir nome artísticoReprodução/Instagram

Para Cláudia, Marvvila precisa falar o que é necessário e se posicionar. “Sou de falar a verdade na cara, tanto que arrumo muita inimizade. Falo o que eu estou pensando. No jogo, ela engole muito, guarda para si mesma e isso não é bom. Tem que se posicionar, falar, doa a quem doer. Não tem que se importar se vai ferir alguém”, pontuou.

Por fim, a mãe da sister não concorda com a alcunha de “planta” para Marvvila. “Ver as pessoas falando sobre ela me incomoda. Hoje mesmo li comentários dizendo que a Kássia é planta e saí chateada. Planta é quem não briga, não causa, não mente, não faz fofoca? Ser planta é não fazer a caveira de ninguém? Se for, então tenho muito orgulho da ‘planta’ que eu criei”, encerrou.