BBB23: após atender Big Fone, Sarah indica Cara de Sapato ao Paredão

Após a eliminação de Gustavo no BBB23, Sarah Aline atendeu o Big Fone, ganhou imunidade e indicou Cara de Sapato ao Paredão 25/02/2023 23:10, atualizado 25/02/2023 23:11

Reprodução/Instagram

O Big Fone voltou a animar o BBB23, logo após a eliminação de Gustavo. Na noite deste sábado (25/2), dando sequência a dinâmica da Semana Turbo do reality show, Sarah Aline atendeu o telefone e ficou imune. Além disso, indicou Cara de Sapato para o Paredão que será formado no domingo (26/2).

A ligação com a mensagem surpresa aconteceu logo após a saída do brother do confinamento. Assim que ouviram o toque do Big Fone, os participantes estavam indo para a parte interna da casa. Sarah Aline, uma das últimas no jardim, atendeu.

Sarah Aline ganha uma imunidade por atender ao Big Fone e indica Cara de Sapato ao Paredão! ☎️ #BigFone #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/xNr2XjzTNV

— Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2023

Semana TurboNa última quinta-feira (23/2), o Big Fone tocou no período da tarde e MC Guimê recebeu o Poder Supremo. No mesmo dia, Sarah Aline ganhou a Prova do Líder. O Paredão foi formado por Cara de Sapato, Fred Nicácio e Domitila. O cantor, então, utilizou o poder e substituiu Cara de Sapato por Gustavo.

Neste sábado (25/2), Gustavo foi eliminado. Logo após, como explicitado acima, o telefone da casa tocou e Sarah Aline atendeu, ganhando imunidade e indicando Cara de Sapato para a berlinda.

No domingo (26/2), uma prova movimenta a casa pela manhã. A dinâmica definirá o novo Líder e o Anjo. Pela noite acontece a formação de mais um Paredão, com direito à Bate-Volta. Por fim, na terça-feira (28/2), haverá mais uma eliminação na semana.

