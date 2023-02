Larissa cita MasterChef no BBB23 e web reage: “Boninho cuspiu o drinque”

Tadeu Schmidt pode até tentar, mas ninguém controla a língua dos confinados na casa mais vigiada do Brasil para o BBB23. Durante o programa ao vivo de segunda-feira (6/2), Larissa Santos citou o MasterChef, reality show culinário da Band, enquanto discursava no Jogo da Discórdia e divertiu a web.

“Aqui não é MasterChef para ficar fazendo comida o dia inteiro. Aqui é reality show”, disparou a sister enquanto fazia críticas à Cristian na dinâmica que antecede o resultado do paredão. A fala rendeu risadas nas redes sociais e também algumas piadinhas.

“O Boninho cuspiu o drinque quando ela disse ‘MasterChef’”, brincou um usuário no Twitter. Outra comentou: “Uma coisa boa da fala da Larissa é que ela não só trouxe a concorrência para a tela da Globo, como ainda ofendeu ‘aqui é reality show!!’, como se o MasterChef fosse um documentário”.

Rápidos no gatilho, os usuários do Twitter aproveitaram para lembrar uma cena de Camilla de Lucas e João Luiz Pedrosa durante o BBB21. Nas imagens, a influenciadora vira um preparo na frigideira jogando o mesmo para o alto e começa a citar o MasterChef após ser elogiada pelo colega, mas é corrigida por ele: “Mestra do Sabor”.

Cristian corrige LarissaQuem também aproveitou a situação para fazer correções foi Cristian. Detonado por Larissa durante a dinâmica da noite de segunda, ele usou a vez dele no jogo para chamar atenção para o reality culinário da TV Globo.

“Se eu não estou no Mestre do Sabor, que é o programa aqui da casa”, começou o brother antes de devolver críticas usando a placa de “venenosa” para classificar a colega.