BBB23: após festa, Fred deixa toalha cair e acaba mostrando demais

No pós-festa do BBB23, na madrugada desta quinta-feira (26/1), Fred protagonizou um momento inusitado. O brother estava com uma toalha amarrada na cintura saindo do quarto, quando o pano se soltou e ele “mostrou demais”. O momento não passou despercebido pelo público, que enlouqueceu ao ver a bunda do ex de Boca Rosa.

No momento, os brothers já estavam no quarto dormindo e apenas Fred estava de pé. Ele estava saindo do Quarto Deserto quando tropeçou em alguns objetos no chão. Ele se recompôs e observou o quarto para ver se nenhum dos colegas haviam acordado com o barulho. Logo depois, a toalha se solta.

Fred conseguiu segurar a parte da frente, mas se descuidou com a de trás e as câmeras capturaram o bumbum dele. Confira o vídeo:

Gente o fred kkkkkkkkkkkkk socorro tadinho #BBB23 pic.twitter.com/Ot697QUuBg

— Mariana (@Marianachagas28) January 26, 2023