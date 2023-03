BBB23: Nicácio fala sobre racismo e alerta Key, Gustavo e Christian

Fred Nicácio decidiu desabafar sobre o racismo religioso que sofreu por parte de Gustavo Cowboy, Key Alves e Christian, quando ainda estava no BBB23. Na Casa do Reencontro, o ex-brother pediu atenção e afirmou que seu jurídico vai atrás dos ex-participantes para tratar o caso de preconceito.

“O que vocês fizeram foi criminoso. Vocês me causaram dor. O que vocês fizeram foi crime, e meu jurídico vai acionar vocês. Vocês vão ter que responder judicialmente por isso”, disparou o médico.

“Está muito nítido que isso não é coisa de jogo. Não façam isso, não repitam isso. Se vocês três são pessoas que vão contratar alguém, e eu sou a pessoa que tem que ser contratada, e tem o Gabriel [Fop], vocês não me contratam. Pelo mesmo motivo que vocês falaram que tem medo. Isso é racismo estrutural”, indicou.

Mesmo após a conversa, Key Alves afirmou que não cometeu racismo, mas admitiu que praticou intolerância religiosa. “Eu sou de uma familia negra, minha vó é negra, eu tenho sangue de negro”, justificou a atleta.

Tina, no entanto, logo a rebateu, enquanto Nicácio ria do comentário: “Esse é o primeiro discurso de uma racista”.

Veja:

dr fred nicácio falando na cara da key alves, gustavo e cristian o racismo religioso que eles cometeram #BBB23 pic.twitter.com/CBglwzhz8O

ELE FALANDO QUE VAI PROCESSAR OS TRÊS NA CARA DELE, DR FRED NICACIO pic.twitter.com/XFsoM50uVO

Racismo no BBB23Os nomes de Key Alves, Gustavo e Cristian viralizaram negativamente nas redes sociais após uma conversa que eles tiveram no BBB23. Os participantes afirmaram sentir medo de Fred Nicácio após verem o médico, que segue uma religião de matriz africana, em um momento íntimo de fé. A web apontou racismo religioso.

Cristian afirmou que viu Fred Nicácio parado em frente à cama de Gustavo e Key “fazendo as paradas dele”, teve um sentimento ruim e começou a rezar. Gustavo também disse que rezou após ver a cena. Key Alves, por sua vez, disse que vai apertar o botão de desistência se presenciar algo parecido.

Nas redes sociais, os internautas se revoltaram com o bate-papo, visto que ofende diretamente a religião de matriz africana que Fred Nicácio segue. No reality, o brother já fez menção à orixá do Candomblé e propaga sua fé com orgulho.

“Sempre que tem alguém de religião de matriz africana dentro do BBB, que fala abertamente e professa sua fé, rola intolerância religiosa, rola racismo religioso. Não falha”, reclamou uma internauta.