BBB23: Bruna fica com rosto inchado e leva bronca da produção. Entenda

Bruna Griphao passou por um momento para lá de delicado na tarde deste domingo (2/4) no BBB23. Isso porque, durante o Almoço do Anjo, a atriz comeu frutos do mar ao lado das aliadas Aline, Amanda e Larissa. Entretanto, a artista é intolerante a este tipo de alimento e acabou tomando uma bronca da produção.

Larissa e Amanda, que venceram a Prova do Anjo, selecionaram a atriz e Aline para a refeição. Entretanto, o prato era camarão e, mesmo sabendo de sua intolerância, Bruna ingeriu camarão. Foi aí, então, que a loira teve a reação alérgica e precisou de atendimento.

De acordo com a própria artista, a produção não gostou de sua situação e reclamou. “A produção falou assim: ‘Mesmo sabendo você comeu, Bruna’”, relatou.

Os participantes do Fundo do Mar aproveitaram a situação para pegar no pé de Bruna. “Ela fez preenchimento labial”, zombou Marvvila. “Se for fazer harmonização fácil, faz com o Fabio”, pontuou Fred Nicácio, fazendo propaganda para o marido. “Está parecendo que você dormiu demais e ficou com o rosto inchado”, opinou Domitila.

Bruna teve uma reação alérgica por ter comido camarão no almoço do anjo e está com o rosto inchado. Ela já foi medicada. #BBB23 pic.twitter.com/SUDFQr82Ej

— Dantas (@Dantinhas) April 2, 2023

Como será formado o Paredão?No domingo (2/4), a Líder Aline Wirley mandará alguém direto ao Paredão. Na sequência, Amanda e Larissa vão imunizar, em consenso, outro participante.

A votação da casa também será diferente e os confinados terão de votar em duas pessoas. A dupla que receber mais indicações, estará na berlinda.

Entretanto, os emparedados pela casa ainda terão outra missão: imunizar dois participantes de maneira relâmpago. Assim, os dois que sobrarem também estarão na berlinda. Logo depois, a Prova Bate-Volta define quem vai para a votação popular.

Diferentemente do que sempre acontece no BBB23, o público não votará para deixar na casa. “Quem você quer que fique no BBB23”, explicou Tadeu.

A configuração ficará da seguinte maneira:

Quem comprou o Poder Curinga está imunizadoDupla de Anjo imuniza, em consenso, um participanteLíder indica uma pessoaCada confinado vota em dois participantes e uma dupla irá ao ParedãoOs dois mais votados, e que estão na berlinda, imunizam duas pessoas de maneira relâmpago.Os dois participantes que não foram citados em nenhuma dinâmica, está no Paredão.Bate-VoltaPúblico vota para deixar no BBB23 – “Quem você quer que fique no BBB23”