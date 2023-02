BBB23: Cezar Black mudou de nome e deixou homenagem ao pai para trás

Para muitos, o nome Cezar Black, do BBB23, não passa de um apelido. Entretanto, Aline Bina, irmã do brother, revelou que esse, sim, é o nome do enfermeiro e que ele alterou como se chamava por conta de um sobrenome da família. Com a mudança, o baiano também decidiu alterar uma homenagem feita pelo pai em sua certidão de nascimento.

“A mudança de nome dele foi porque a gente tem o sobrenome Bina e o Black não tinha, porque o nome dele era o mesmo nome do meu pai: Raimundo Cezar Cruz Junior. E aí ele queria ter o Bina, então ele mudou de nome. Procurou o advogado e tal, fez a questão judicial por completo e ficou Cezar Black Bina Cruz”, revelou Aline, entrevista ao Gshow.

A irmã do enfermeiro ainda explicou porque Cézar escolheu “Black”. “Ele colocou Cezar Black porque a gente chama ele de Black desde criança”, completou.

Cezar Black chorou ao ouvir Ai, Preto em festaCezar Black emocionou-se e chorou durante a festa na madrugada deste domingo (19/2) no BBB23. O brother ouviu a música Ai Preto, hit de L7nnon, Biel do Furduncinho e Bianca, e não se conteve. Vale lembrar que o enfermeiro tem uma tatuagem que remete ao hit.

Assim que a canção teve início, os participantes se reuniram ao redor de Cezar, cantando. Líder da semana, ele sorriu e pareceu se divertir. Logo em seguida, porém, ele chorou e foi abraçado pelos confinados.

“É isso, amor. A gente te ama! Receba esse amor”, disse Fred Nicácio. Gustavo e Key Alves brincaram dizendo que Cezar seria o novo dançarino de L7nnon. Veja:

Tocou “Ai Preto” e todos puxaram Cezar pra comemorar sua liderança e também dar uma animada nele. #BBB23 pic.twitter.com/7kanjOnuCk

— Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) February 19, 2023