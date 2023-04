BBB23 chega à final com recorde negativo de audiência e muitas críticas

Repleto de altos e baixos, o BBB23 foi marcado por episódios de assédio, debates raciais e dúvidas sobre a saturação do formato do reality show. Como resultado, a TV Globo pode exibir nesta terça-feira (25/4) uma das finais do Big Brother Brasil menos assistidas dos 23 anos do programa.

Para se ter uma ideia do fracasso da atração, do ponto de vista de audiência, o Paredão que eliminou Larissa nesse domingo (23/4) contou com modestos 22 milhões de votos — cerca de 10% do total registrado no último Paredão do BBB22, com Douglas Silva, Eliezer e Arthur Aguiar. Mesmo superando o BBB23, a edição do ano passado foi a 3ª final menos vista da história, à frente apenas do BBB14 e do BBB19.

O restante da temporada também não surpreendeu no Ibope, com média de 18,9 na Grande São Paulo, chegando a ficar atrás de Vale a Pena Ver de Novo algumas vezes. Na última quarta-feira, por exemplo, o programa registrou a segunda pior marca da história do formato, com 10,8 pontos na Grande São Paulo, enquanto Chocolate com Pimenta registrou 11,7 no mesmo dia.

Gabriel Fop BBB23

Logo nas primeiras semanas do reality, Gabriel Fop foi repreendido após ter comportamentos abusivos com Bruna GriphaoFoto: Globoplay/Divulgação

Bruno-Gaga-Despedida

A edição também teve uma desistência, de Bruno GagaReprodução/Instagram

Sapato-Guimê-Assédio

Guimê e Sapato foram expulsos após episódios de assédioReprodução/Instagram

Larissa-Fred-Nicácio-Repescagem

Teve até repescagemReprodução

Mas onde Boninho, errou no BBB23? Em uma edição com direito a uma desistência, duas expulsões e até repescagem, o diretor de variedades da emissora se esforçou para corrigir algumas demandas dos telespectadores, como o aumento do prêmio do programa, que está para bater a marca de R$ 3 milhões.

Contudo, na web, fãs do programa ainda reclamam da dinâmica de votação e do suposto favorecimento da produção a alguns personagens do camarote.

As desérticas, apelido das participantes que chegaram à final, por exemplo, contaram no meio da edição, com um VT emocional, narrado por ninguém menos que Fátima Bernardes, uma das maiores apresentadoras da emissora. A ideia de convidar a veterana, é claro, foi bastante criticada pela torcida dos demais participantes.

Bruna Griphao

Internautas reclamam de permanência de Bruna no BBB23

Screenshot_2

Para muitos deles, atriz conseguiu permanecer no reality alugando lan houses e “comprando” votos

Tuítes sobre a final do BBB23

Como resultado, audiência e votação tem registrado queda

Screenshot_1

BBB23 teve um piores paredões da história do programa

Debates raciais marcaram o BBB23

Edição também foi marcada por debates raciais

Boninho perdeu protagonistas

Será que o BBB24 vai ser melhor?

A dinâmica de votos on-line também virou uma faca de dois gumes para o BBB23: ao mesmo tempo que deixa em aberto recordes como o obtido no BBB20, no Paredão entre Manu, Felipe Prior e Mari Gonzales, que entrou para o Guiness World Records com 1,53 bilhão de votos, também coloca em xeque o resultado do programa.

Isso porque o esquema não favorece necessariamente o protagonista da edição, o participante mais autêntico ou melhor jogador, mas o que tem uma torcida mais engajada ou disposta a investir na vitória de seu preferido. Com isso, acusações de que o fandom de algum participante ganhou alugando lan-houses ou, de fato, comprando os votos, se tornaram cada vez mais frequentes.

Como salvar o BBB23 a essa altura é missão praticamente impossível, resta saber se Boninho ouvirá o público na preparação para o BBB24, considerando a possibilidade de limitar votos ao CPF, ou se manterá as coisas como estão, até o manutenção do formato se tornar inviável para a emissora.