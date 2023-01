Saulo e Marina Sena homenagearão Gal Costa com dueto no Festival de Verão 2023

(Divulgação)

Saulo e Marina Sena se apresentarão juntos no FV 23

Um dueto inédito entre os cantores Saulo e Marina Sena será apresentado pela primeira vez no Festival de Verão. Os dois artistas, que homenagearão Gal Costa, que morreu em novembro último, cantarão juntos a canção Flor de Maracujá, composta por João Donato e eternizada na voz da musa da tropicália. Acompanhado de sua banda, o baiano também receberá a mineira no palco para cantarem juntos os sucessos Circulou, de sua autoria, e as músicas Por Supuesto e Voltei pra Mim, do repertório da artista. O FV 23 acontece no Parque de Exposições, nos dias 28 e 29 de janeiro.

(Divulgação)

Pesquisador e jornalista Rodrigo Faour

MPB

O jornalista, escritor e pesquisador musical Rodrigo Faour vai lançar no próximo dia 24, das 19h às 21h30, na Varanda do SESI Rio Vermelho, os volumes 1 e 2 do livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos. O evento será aberto com uma roda de conversa com artistas da música baiana, como Armandinho, Márcia Castro, dentre outros a serem confirmados. A jornalista Wanda Chase fará uma participação especial no bate-papo que terá ainda uma sessão de autógrafos com o autor.

(Divulgação)

Gustavo Moreno e Roney Jorge

Arte

Um Tanto Do Que Somos é o nome da exposição que os artistas Gustavo Moreno e Roney Jorge inauguram na próxima quinta-feira (19), às 18h, na Casa do Benin. Com curadoria de Daniel Rangel, a mostra, que fica em cartaz até 1º de abril, reúne obras dos dois artistas que embora tenham trabalhos bem diferentes, têm uma sinergia.



Balada

O já tradicional sunset de verão do Fera Palace Hotel está de volta e, mais uma vez, sob o comando do promoter Ginno Larry, que monta a balada no rooftop, no próximo dia 21 de janeiro, a partir das 16h, com participação dos DJs Gueri, Léo Melo e Alexandre Schnitman.

Iemanjá I

E por falar no Fera Palace, o hotel vai realizar também sua festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. O evento, também com assinatura do promoter Ginno Larry, vai reunir DJs no final de tarde e mais uma atração surpresa que está sendo definida pelo hotel.

(Divulgação)

Marina Diniz

Iemanjá II

Perto dali, o Fasano Salvador também vai celebrar Iemanjá, mas na noite do dia 1º de fevereiro, com uma festa que será animada pela DJ paulistana, Marina Diniz, seguida de um pocket show da banda Rafa e Pipo Marques.

(Divulgação)

Anita Rocha

Trilogia

A Vagem de Flor, segunda obra de uma trilogia de livros infantis que abordam temas relacionados à saúde, será lançada no próximo dia 28, a partir das 15 horas, no Museu Palacete das Artes. A história foi escrita pela médica anestesiologista baiana Anita Rocha, também autora de A Transformação de Flor. O lucro da venda dos livros será doado à instituição Missionários da Fraternidade Cristã (MFRAC), que assiste crianças e jovens da periferia soteropolitana.

Guia

A edição 2023 do Guia do Ócio será lançada nesta quinta-feir (19), às 19 horas, na Livraria Escariz, no Shopping Barra. O guia, que é distribuído em instituições culturais, terminais de transporte, livrarias, hotéis e shoppings da cidade, tem capa assinada pelo artista visual Leonel Mattos, e homenageia Iemanjá. A novidade desta edição é a inclusão do bairro de Itapuã que se junta a outras áreas da cidade cobertas pela equipe



Expansão

A Soul Dila segue em franco processo de expansão. Nos últimos 12 meses a marca baiana saltou de sete para 12 lojas. Para 2023, os empresários querem inaugurar mais oito unidades.

(Acervo pessoal)

Adson Braga e Cida Pinto

Niver

Cida Pinto reuniu amigos e familiares no último sábado para festejar seu aniversário no luxuoso Santuário Hotel Fazenda, de Cida, localizado ao lado da Vila de Santo André, no sul da Bahia. Ao lado do marido Adson Braga e dos filhos Luan, Lara e Liz, a aniversariante comandou a festança até a madrugada.