BBB23: cinco dicas para fazer a comida render que salvariam a Xepa

Já precisou administrar refeições para muita gente? É um desafio e tanto, né? Não à toa, a Xepa do Big Brother Brasil é cheia de brigas. Por isso, pensar em como fazer a comida render mais passa a ser um passo estratégico muito importante, tanto no reality quanto na vida real.

Veja dicas para fazer a comida render mais:

Congele as sobras e use em outras receitas

Usar o freezer é uma excelente alternativa para fazer a comida render mais. Isso porque você consegue economizar e evitar o desperdício aproveitando as sobras das refeições para novas receitas. Uma dica importante é congelar tudo em pequenas porções para ficar mais fácil de descongelar depois.

