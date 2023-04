Virginia chora e desabafa após críticas sobre maternidade: “Machucada”

A influenciadora foi criticada após um vídeo de Maria Alice tomando vacina viralizar nas redes 05/04/2023 9:45, atualizado 05/04/2023 9:45

Virginia Fonseca apareceu chorando em seus stories após receber várias críticas sobre a forma que conduz a criação das filhas. Um comentário do jornalista Evaristo Costa, dizendo que “mãe é quem cria”, abalou ainda mais a influenciadora, que refletiu que assim como em vários outros casos no mundo, ela não deixa de ser mãe de suas filhas por elas terem babás.

Evaristo fez seu comentário após um vídeo de Maria Alice, sua filha mais velha, viralizar nas redes por não querer tomar vacina no colo de Virginia, mas aceitar a medicação no colo da babá. A influenciadora desabafou, entre lágrimas, dizendo que não entendeu o motivo da crítica de Costa: “De coração, eu não consigo entender por que isso… Por que?”

Virgínia Fonseca nasceu em Connecticut, nos EUA, e atualmente é influenciadora, youtuber e empresária no BrasilReprodução/ Instagram

A jovem de 22 anos é casada com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, com quem tem a pequena Maria Alice, fruto do relacionamento de pouco mais de um ano com o músicoReprodução/Instagram

Virgínia começou a trabalhar utilizando a internet em 2016. Com 17 anos à época, a jovem descobriu a vocação em frente às câmeras quando se mudou para Portugal e iniciou um canal no YouTubeReprodução/Instagram

No 3º vídeo publicado na plataforma, Virgínia viu o número de inscritos saltar para 100 mil e tomou gosto pela rede socialReprodução / Iude

Dois anos depois, a influenciadora começou a trabalhar com Rezende, um dos maiores youtubers do Brasil e empresário do ramo da internet. Os dois engataram relacionamento que durou até o início de 2020Reprodução

Em abril de 2020, a loira assumiu relacionamento com Zé Felipe e, desde então, se tornou um fenômeno da internetReprodução/Instagram

Apesar do fim do relacionamento, Virgínia e Rezende continuaram a gravar vídeos juntos, já que ela possuía contrato com a empresa do ex, e o clima entre os dois parecia ser harmônicoReprodução

No início de 2021, no entanto, a influenciadora rompeu contrato com Rezende e os dois travaram batalha judicial. Ele pedia rescisão e ela pedia direitos trabalhistas. Por fim, Virgínia perdeu o processo e foi condenada a pagar indenização ao ex-namoradoReprodução

Atualmente, Virgínia fatura milhões por ano com diversas campanhas nas redes sociais. A nora de Leonardo é, inclusive, uma das influenciadoras mais requisitadas pelas marcasReprodução/Instagram

A youtuber revelou que fatura cerca de R$ 500 mil por mês com as postagens de vídeos em seu canalReprodução/Instagram

Maria Alice, por sua vez, ainda novinha já acumula 6 milhões de seguidores no perfil do instagram monitorado pela mãe e pelo pai Zé Felipe. Além disso, o casal anunciou, recentemente, que estão à espera do segundo filho Reprodução/Instagram

“Eu tenho 23 anos, amanhã completo 24! Eu só vivo para minha família e para meu trabalho! Pra ter que aguentar que ‘mãe é quem cria’ porque minhas filhas tem babás?”, escreveu.

Ela continuou refletindo sobre mães em geral, que muitas vezes tem que deixar seus filhos com babás para poderem trabalhar. “O tanto de mulher que trabalha e deixa os filhos com outras pessoas?? Todas essas mães não são mães? Eu não concordo com o que ele [Evaristo] disse vocês não tem noção do quanto dói ler isso.”

Virginia termina dizendo que só pede respeito das pessoas e falando sobre como ficou machucada com a situação. “Eu também não peço para concordar, só peço para respeitar. Só quem é mãe sabe como é difícil não se cobrar e agora ver a internet toda me diminuir como mãe, machuca muito.”

