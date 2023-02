BBB23: Cristian revela estratégia para evitar eliminação do reality

Após a eliminação de Paula Freitas do BBB23, Cristian está com medo de ser o próximo a dar adeus ao programa. Entretanto, o empresário está montando uma estratégia para continuar sonhando com o prêmio máximo do programa, que hoje já passa dos R$ 1,8 milhão. Para se manter na atração, o Pipoca pretende puxar Fred Nicácio para a berlinda.

“A gente [Cristian e Paula] fez um jogo complicado, arriscado, vamos dizer assim. E, pelo discurso do Tadeu, a gente tenta achar algumas respostas, encontrar algumas respostas, né?”, opinou Cristian, ao relembrar o discurso de Tadeu.

Paula Freitas BBB23

Paula FreitasFoto: Globo/Reprodução

Cristian no BBB23

Cristian no BBB23Reprodução/ Globoplay

paula freitas ouvindo recado do eliminado bbb23

Paula chorou com o Recado do Eliminado de GabrielFoto: Globo/Reprodução

Cristian e Bruna Griphao no BBB23

Cristian e Bruna Griphao no BBB23Reprodução

arte-participante-casa-de-vidro-paula-bbb23-globo-10012023

Ela foi escolhida pelo público na Casa de VidroDivulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

“O que a gente fez, eu e a Paulinha, foi errado, em relação estratégica de jogo, mas nunca se sabe, né. Eu sei que estou no próximo Paredão, todo mundo já me falou que vai me colocar no próximo Paredão, pra testar, então é isso”, completou o empresário.

Por fim, o empresário aproveitou para analisar o jogo de Nicácio e opinou sobre uma possível eliminação. “Quero muito ir com o Fredão pro Paredão. Se meu jogo foi sujo, o dele também foi”, completou.