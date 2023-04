Saiba os bastidores do término de Key Alves e Gustavo Cowboy

Key Alves e Gustavo Cowboy pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem o fim do relacionamento nesta terça-feira (4/4). O casal se conheceu no BBB23 e levou a relação para fora da “casa mais vigiada do Brasil”, porém, ao que tudo indica, as coisas não acabaram bem entre eles.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, desde que saiu do reality, o 6º eliminado, Cowboy, já havia falado para alguns amigos que não pretendia seguir o relacionamento com a jogadora de vôlei. Vale destacar que ele foi eliminado primeiro que ela.

Ainda de acordo a publicação, a irmã gêmea de Key, Keyt Alves, teria convidado Gustavo para uma festa quando a irmã foi eliminada, e ele teria aceitado dar mais uma chance para o romance. Além disso, a pressão dos fãs do casal, intitulado “GusKey”, também teria feito com que o Cowboy ficasse com o pé atrás em terminar.

Gustavo e Key Alves

Gustavo e Key AlvesReprodução/TV Globo

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – Metrópoles

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Key Alves e Gustavo

Key e Gustavo formaram o primeiro casal da edição

Key-Alves-Gustavo

Reencontro de Gustavo e Key na RepescagemReprodução

Pai Key – Gustavo

Manoel, pai de Key, Gustavo e KeyReprodução

Gustavo afirmou que não estava apaixonado por Key, e teria ficado assustado com a pressão de ter que continuar namorando apenas para agradar os fãs, segundo Pasin. Em seu pronunciamento, feito na manhã desta terça (4/4), Key Alves deixou claro que foi Gustavo quem decidiu colocar um ponto final no namoro, que já estava durando cerca de 2 meses.