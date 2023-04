BBB23: enquete aponta quem sai entre Amanda, Domitila e Larissa

Amanda, Domitila e Larissa estão no 16º Paredão do BBB23. A sister mais votada pelo público perde a chance de levar o prêmio do reality para casa, acumulado em mais de R$ 2 milhões, faltando menos de 10 dias da final.

O resultado do Paredão será revelado apenas na terça-feira (18/4), mas algumas prévias já indicam a provável eliminada, entre elas a Enquete do Metrópoles, que traz um termômetro da opinião do público nas redes sociais.

Vote no Twitter e acompanhe o resultado:

Quem você quer que saia no

Paredão do BBB23?

— Metrópoles (@Metropoles) April 17, 2023

A enquete UOL também costuma antecipar quem será o eliminado, mas até a publicação deste texto a disputa estava bastante indefinida entre Larissa, com 52,83%, e Domitila, com 45,22%.

BBB23 RED

Globoplay/Reprodução

BBB23 QUARTO DESERTO ALFACE

Alface brincou com as colegas de confinamento sobre a mudança Foto: Globo/Reprodução

LARISSA QUARTO DESERTO BBB23

As sisters lamentaram a decisão Foto: Globo/Reprodução

QUARTO DESERTO BBB23 1

Produção do BBB23 fecha quarto DesertoFoto: Globo/Reprodução

QUARTO DESERTO BBB23 2

Bruna, Larissa, Amanda e Aline se despediram do quarto Deserto Foto: Globo/Reprodução

qUARTO DESERTO BBB23

A produção do BBB23 resolveu fechar o quarto DesertoFoto: Globo/Reprodução

QUARTO FUNDO DO MAR BBB23

Agora todos vão dormir no mesmo ambiente Foto: Globo/Reprodução

QUARTO FUNDO DO MAR SARAH E ALINE BBB23

Elas foram recepcionadas pelos outros brothers no Fundo do MarFoto: Globo/Reprodução

Aline Wirley BBB23

Aline Wirley no BBB23Reprodução/Gshow