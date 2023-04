BBB23: enquete mostra quem deve sair no último paredão da edição

Há dias da grande final, o BBB23 terá a última eliminação de um participante, neste domingo (23/4). Larissa, Aline e Bruna disputam a preferência do público. A coluna LeoDias fez uma enquete nas redes sociais para avaliar qual delas é a preferida para deixar o reality show.

Entre o público da coluna no Instagram, Bruna é quem deve deixar a competição com 55% dos votos. Larissa teve 36% dos votos nas enquetes e Aline apenas 9%.

Em todos os cenários, segundo os seguidores da coluna LeoDias, Bruna é quem mais desagrada o público nesta semana. No embate contra Larissa e Aline, ela recebe, em ambos os casos, mais de 40% dos votos.

A grande final será no dia 25 de abril, próxima terça-feira, e deve contar com o retorno de todos os brothers da edição. O BBB23 ainda nem acabou, mas as inscrições pro BBB24 já começaram nesta sexta-feira (21/4) e também já foram fechadas.