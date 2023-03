Sonia Abrão critica Tadeu Schmidt no BBB23: “Odeio os discursos”

Sonia Abrão criticou Tadeu Schmidt no BBB23. Nesta quarta-feira (1º/3), a apresentadora detonou a fala do comandante do reality show na eliminação de Fred Nicácio por ser muito subjetiva.

“No meu entender, foi uma surpresa do bem, pois eu realmente já estava perdendo a fé na humanidade. Eu vou aproveitar esse momento par a confessar uma coisa para vocês: Eu odeio os discursos do Tadeu Schmidt. Eu odeio mesmo!”, disse, ao comemorar a saída do brother.

Sonia Abrão

Sonia AbrãoReprodução

Sonia Abrão fala sobre a morte de Guilherme de Pádua no programa A Tarde É Sua, da RedeTV! – Metrópoles

Sonia Abrão no A Tarde É SuaRedeTV!/Reprodução

Sônia-Abrão-João-Guilherme

Sônia AbrãoReprodução

Sonia-Abrão-Arthur-Aguiar-Maíra-Cardi

Sonia AbrãoReprodução

“Ele vai acabar virando o que o Pedro Bial tinha de pior tinha em seus discursos cheios de mistério.”

Sonia Abrão disse, ainda, que Tadeu Schmidt é muito forçado no comando da atração e costuma assumir um personagem de forma desnecessária.

“Para mim, o único discurso que se salvou foi aquele sobre a intolerância religiosa, que por sinal ficou muito bonito e bem colocado, algo muito legal mesmo. Na minha opinião, [os discursos dele] têm muito mistério, muito enigma”, afirmou.