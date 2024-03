Fernanda alerta Pitel sobre Buda: “Incansavelmente investindo em você”

Um diálogo entre Fernanda e Giovanna Pitel viralizou nas redes sociais neste domingo (24/3). O papo sobre o jogo entre as amigas terminou com um alerta da niteroiense sobre Lucas Buda. “Está incansavelmente investindo em você”, disse ela.

Na conversa, Fernanda analisou que, dentro do jogo, Buda não é uma pessoa confiável. “Lá fora ele continua sendo um cara foda, aqui dentro, pra mim, não é. Mas eu já vi que pra você ele é e você pra ele também. E ele é insistente em puxar jogo com você”, falou Nanda que relembrou falas do brother em outros momentos do jogo.

“Como você mesmo já falou que já tiveram falas: ‘Se a Fernanda sair, melhora pra mim’. Aí nisso saiu Wanessa, Yasmin, sobrou pra ele e Leidy. Leidy fez uma merda federal aqui e ele já sabe que ela pode rodar a qualquer momento. Sobra quem? A pessoa que ele sempre quis desde o começo e não estava conseguindo”, completou ela.

Fernanda e Pitel

Fernanda e Pitel Instagram/Reprodução

Em seguida, Fernanda alerta Pitel sobre as investidas do capoeirista. “Ele está incansavelmente investindo mais em você ao longo dos dias e eu tenho até reparado que você faz brincadeiras do tipo: ‘Vê se me erra’, ‘Larga de mim’. Então, assim, você está até reforçando o fato dele ficar indo atrás de você o tempo todo”, disparou.

Fernanda falando sobre Buda pra Pitel: “Ele está incansavelmente investindo mais em você ao longo dos dias e eu tenho até reparado que você faz brincadeiras do tipo ‘vê se me erra’, ‘larga de mim’”. #BBB24 pic.twitter.com/2KSkaHFSnQ

— Hugo Gloss (@HugoGloss) March 24, 2024

Nas redes sociais, o diálogo ganhou forças e internautas deram suas opiniões.

“Essa conversa da Fernanda foi um tapa na cara das pessoas que julgam ela aqui fora. Ela tá cagando para a opinião interna e externa”, disse uma pessoa. “Fernanda pode ter vários defeitos, mas ela tá vendo que ele pode queimar as duas e tá certa em alertar sobre ele”, analisou outra.

Um terceiro completou: “O que a Fernanda não sabe (risos) é que o Buda tá se aproximando da Pitel faz um tempão e não é por jogo, nisso ele não é falso. É porque ele tá apaixonado nela mesmo”.