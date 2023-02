BBB23: enquete mostra quem sai entre Tina, Cézar Black e Gabriel

Tina, Cézar Black e Amanda estão no terceiro Paredão do BBB23. Quem for mais votado pelo público volta direto para casa e perde a chance de levar o prêmio do reality para casa, o maior da história. Até o momento, o valor está em 1,7 milhão e deve aumentar a cada semana.

O resultado do Paredão será revelado apenas na terça-feira (7/2), mas algumas prévias já indicam o provável eliminado, entre elas a enquete do Metrópoles, que traz um termômetro da opinião do público nas redes sociais.

Quem você quer que saia do BBB23?

Até a publicação desta matéria, a enquete do UOL, que também costuma adiantar resultados do Paredão, mostrava a eliminação de Tina com 67,13%.

Formação do Paredão do BBB23A definição do Paredão começou com o apresentador Tadeu Schmidt lembrando os brothers que Tina indicou Gabriel Santana e Domitila Barros ao Paredão após atender ao primeiro Big Fone da edição. Paula, dona do Poder Curinga, retirou Domitila da berlinda e deixou o ator na berlinda.

Em seguida, o anjo Cristian Vanelli imunizou Key Alves. Cumprindo a promessa que fez aos aliados, o líder Gustavo Cowboy mandou Tina para a berlinda. Gabriel foi avisado sobre o direito de dar um contragolpe e escolheu enfrentar Amanda no terceiro Paredão.

No confessionário, Cézar Black foi o mais votado pelos colegas e integrou o quarto lugar na berlinda, indo para o Paredão pela segunda semana seguida. O brother esteve no último Paredão com Domitila e Gabriel Tavares, que acabou sendo eliminado pelo público.

Na Prova Bate-Volta, que consistia em um jogo de memória, Amanda levou a melhor e escapou da disputa pela permanência no jogo.