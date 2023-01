BBB23: equipe de Bruno se manifesta após fala racista de Gabriel

A equipe de Bruno Gaga se pronunciou após um episódio de racismo contra o participante do BBB23. Na tarde desta segunda-feira (30/1), Gabriel Tavares comparou o cabelo do alagoano à grama do jardim do programa.

“Bruno foi alvo de mais uma fala preconceituosa. Dessa vez, Gabriel Fop proferiu comentários racistas sobre o cabelo da nossa estrela comparando seu crespo à carpete”, começou a equipe no Twitter do atendente de farmácia.

Eles reforçaram ainda que “comentários como esses são feitos diariamente contra pessoas negras, e muitas vezes normalizados”. O texto termina com um repúdio a comentários racistas e mostra também o vídeo do momento.

Nas imagens é possível ver que Gabriel se aproxima de Bruno, convida Larissa a passar a mão no cabelo dele e fala que é duro. Gaga explicou que tinha passado gel no cabelo, por isso estava assim, mas o emparedado continuou: “Parece o carpete da grama ali”, completou e apontou para o lado externo da academia, onde fica o jardim da casa.

