BBB23: Larissa e Fred revela número de seguidores para confinados

Pouco depois que voltou ao BBB23, Larissa se declarou para as aliadas, Bruna Griphao, Aline e Amanda, e aproveitou para falar sobre os seguidores nas redes sociais. A professora de educação física se emocionou ao falar que estava com mais de 2,5 milhões de fãs.

A morena ainda aproveitou para abrir o jogo sobre as redes sociais de suas companheiras de jogo. Amanda se chocou ao descobrir que tinha um Instagram com sete dígitos e falou que Bruna também ganhou milhões de seguidores. Logo depois, Fred Nicácio explicou que todos os confinados já estavam com mais de 500 mil fãs e tentou relembrar os números exatos. Confira.

Larissa e Fred Nicácio voltaram ao BBB23 após a Casa do ReencontroReprodução

Fred Nicácio chora no Bate-Papo BBBReprodução/Globoplay

Fred Nicácio no café com Ana Maria BragaReprodução

Brother disse que cruzou os dedos para tentar se protegerReprodução/Gshow

O BBB23 tem outros dois novos/velhos participantes. Após dois dias na Casa do Reencontro, Larissa e Fred Nicácio venceram a disputa popular e garantiram o direito de voltar ao reality. Os preferidos do público receberam 30,86% e 25,12% dos votos. Key Alves ficou em terceira, com 22,09%.

Vale lembrar que eles entram sem nenhuma regalia. Aqueles que receberam a segunda chance não jogam as provas do Líder e do Anjo e também não têm imunidade. Os outros participantes da repescagem, que não foram eleitos pelo público, estão eliminados, definitivamente, do BBB23.