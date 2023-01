BBB23 estreia com prova de imunidade em dupla

O BBB23 estreia nesta segunda (16), e já terá dinâmica para começar com aquele clima de competição que os fãs esperam o ano todo! Após revelar as duplas que foram escolhidas pelo público, Tadeu Schmidt anunciou, ao vivo no Fantástico, como será a entrada das duplas na casa: “Cada dupla vai entrar conectada, grudada, com um jogador preso ao outro. E, desse jeito, eles vão disputar uma prova valendo imunidade”.

O público votou e definiu as duplas com Pipocas e Camarotes para participarem juntos da dinâmica da primeira semana do BBB 23. A novidade teve início com uma votação, que foi aberta logo após o anúncio dos participantes da temporada, na última quinta-feira. E, desde então, o público teve a chance de escolher as duplas em uma votação inédita no reality, antes mesmo da estreia do programa.

Durante a primeira semana do reality, os 22 participantes irão passar por toda dinâmica em dupla: provas, liderança e Paredão. E o jogo vai começar com Prova de Imunidade em dupla: Gabriel e Paula, Amanda e Antônio “Cara de Sapato” Jr., Bruno e Aline Wirley, Cezar e Domitila Barros, Cristian e Marvvila, Gustavo e Key Alves, Larissa e Bruna Griphao, Marília e Fred Nicácio, Ricardo e Fred, Sarah Aline e Gabriel Santana, Tina e MC Guimê,